Igor Rabello pode herdar vaga no time titular do Atlético caso negociações sejam confirmadas

Com propostas por Junior Alonso e Nathan Silva, o Atlético pode perder sua zaga titular. Assim, pelo menos até que outros jogadores sejam contratados, a tendência é que Réver e Igor Rabello herdem as vagas na equipe. Esse cenário gerou queixas de torcedores em redes sociais e uma reação de Rabello.

O camisa 16 do Galo rebateu os comentários dos atleticanos. Num dos comentários, um torcedor dizia não querer depender de Réver e Igor Rabello. O zagueiro respondeu: “Ihhhh mané!! Até dezembro, vai ter que depender”.

Numa outra postagem, um torcedor ressaltava que as possíveis saídas de Alonso e Nathan Silva poderiam deixar o Atlético com Réver e Rabello como titulares na Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, em fevereiro.

Igor Rabello comentou em seguida: “Qualidade essa zaga emm.. Queria no meu time, vou contratar!”.

No título da Copa do Brasil, o Atlético já não pôde contar com Nathan Silva, uma vez que ele havia atuado na competição pelo Atlético-GO. Nas partidas da final, contra o Athletico-PR, Igor Rabello foi titular ao lado de Junior Alonso.