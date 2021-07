O cartão recebido no triunfo por 1 a 0 sobre o América, no Independência, foi o terceiro do zagueiro Igor Rabello no Campeonato Brasileiro. Com isso, ele terá que cumprir suspensão na partida do próximo sábado (17), às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada da competição.

O técnico Cuca conta com Réver, Nathan Silva e Alonso para o setor. Esses dois últimos foram titulares diante do Flamengo e também no clássico mineiro.

Antes de enfrentar o Timão, o Galo vai encarar o Boca Juniors, na terça-feira (13), às 19h15, em La Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Para este duelo, Rabello está apto a atuar.

O Atlético viaja para a Argentina neste domingo (11). Na segunda-feira (12), o time alvinegro fará o último treino visando ao confronto com os xeneizes.