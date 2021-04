O Atlético terá um desfalque para o duelo com o Boa Esporte, no próximo domingo (18), às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Titular em sete dos nove jogos disputados pelo Galo na temporada, o zagueiro Igor Rabello, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo, vai cumprir suspensão automática diante da equipe boveta.

Com isso, a tendência é de que o Réver volte ao time para formar a dupla de zaga com o paraguaio Junior Alonso. Com um incômodo no joelho direito, o capitão alvinegro participou de apenas uma partida na temporada, contra o Pouso Alegre, na última quarta, pela oitava rodada do mineiro.

Diante da Raposa, o experiente defensor ficou com opção no banco de reservas. As outras opções do técnico Cuca para o setor são Gabriel, Bueno e jovem Micael.

Em busca da reabilitação no Estadual, o Atlético lidera a tabela de classificação, com 21 pontos e já está classificado para as semifinais da competição. Um triunfo sobre o Boa Esporte garante a primeira colocação da primeira fase ao Alvinegro.