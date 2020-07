Um maranhense de 20 anos se tornou xodó do torcedor atleticano. Nascido na pequena Cajari, o meia Marquinhos Costa é uma das joias da base alvinegra que, atualmente, chamam a atenção do técnico Jorge Sampaoli na equipe principal, a qual defende desde o ano passado, quando acionado pelo ex-treinador do clube Rodrigo Santana.

Entrevistado nesta quarta-feira (22) na Cidade do Galo, o meia foi questionado sobre qual a posição favorita em campo. Apesar da pouca idade, Marquinhos já se mostra seguro e adaptado no time de cima.

"Me vejo atuando na ponta esquerda, onde gosto de jogar; não tem como (risos). Claro que se o Sampaoli me colocar em outra posição, estou aqui para servir ao Atlético. O grupo está muito forte. Quando o Rodrigo Santana me subiu, ele me adaptou aqui no time de cima. Mas sei que jogador não pode atuar apenas em uma posição. Estou trabalhando também para atuar em outras funções. Tenho que ser valente, que é a cara do Atlético", destacou o prata da casa.

"Subir é um momento gostoso. Você tem frio na barriga e contato com grandes jogadores que já são ídolos no clube. Quando subi, muito bem acolhido. O tempo me amadureceu um pouco, com estas idas e vindas. Aprendi muita coisa, principalmente que a pressa é inimiga da perfeição; eu era muito novo", acrescentou.

Um dos convidados do evento de lançamento dos novos uniformes, no último domingo (19), Marquinhos se mostrou à vontade em vários momentos; da entrevista à TV Galo ao convite feito pela cantora Gabi Martins para que mostrasse sua ginga na passarela.

Até o momento, ele fez 26 jogos pelo time principal do Atlético e anotou dois gols. Ao todo, foram 97 partidas com a camisa do clube, no qual chegou em em 2016 para integrar a categoria Sub-17.