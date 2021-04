A insatisfação de parte da torcida do Atlético não se limitou às redes sociais. Além da enxurrada de críticas com a hashtag #ForaCuca, o tapume das obras da Arena MRV foi pichado com a mesma inscrição em protesto ao treinador, logo após o empate em 1 a 1 do Galo com o La Guaira, na Venezuela, nessa quarta-feira (21).

O fato é mais um capítulo da saga de broncas da Massa direcionadas ao técnico. Nesta segunda passagem pelo clube, Cuca soma sete partidas, sendo quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

As queixas começaram no revés por 2 a 1, de virada, para a Caldense, em 1° de abril, e ganharam outra proporção com a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no dia 11 do mesmo mês, ambos os jogos pelo Campeonato Mineiro.

Dez dias depois de prometer que o Atlético iria melhorar e estaria pronto para disputar da Libertadores, o 1 a 1 com o modesto La Guaira fez a torcida perder novamente a paciência, como fica claro nas redes sociais e também com a pichação, em imagem viralizada.