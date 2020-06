Uma imagem grafitada nos tapumes no entono da Arena MRV chamou a atenção de atleticanos nas redes sociais e será apagada. O rosto de um torcedor do Cruzeiro, fotografado durante uma partida do rival atleticano, acabou sendo apontado como inspiração para um dos artistas escolhidos pela equipe da nova casa do Galo.

"Com a ajuda e o apoio da MASSA, detectamos o uso de uma imagem indevida em um dos nossos tapumes.

A participação de vocês é muito importante na construção da CASA DO GALO. Por isso, a arte será alterada para retratar o rosto de um VERDADEIRO ATLETICANO!

Aguardem!", postou a equipe de comunicação da Arena no Twitter.

Dez artistas da capital participam do evento para dar vida aos tapumes do local onde está sendo construído o tão sonhado estádio atleticano.