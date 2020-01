O volante Allan, dado como certo por parte da imprensa no Fluminense, está em Belo Horizonte. Destaque do Tricolor carioca na última edição do Brasileirão, sendo o atleta que mais acertou passes no torneio, ele é disputado por mineiros e cariocas, que tentam comprar o jogador junto ao Liverpool, da Inglaterra.

Em conjunto com o repórter Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, o Hoje em Dia apurou que o volante de 22 anos está na capital mineira desde a hora do almoço e, junto de seu agente, viajou para Minas Gerais para realizar exames e assinar com o Atlético.

Contudo, há uma indefinição, já que o clube carioca teria um acerto com o Liverpool para ter, em definitivo o jogador, um de seus destaques na temporada passada.

A reportagem apurou com fontes distintas e todas elas confirmaram a presença do jogador na cidade. O clube, porém, não se manifesta enquanto o martelo não tiver batido.

A expectativa é que q situação seja resolvida nas próximas horas. A diretoria do Atlético corre contra o tempo e usa todas as suas armas para que não se frustre na negociação, que ganhou importância nos bastidores do clube.

A reportagem tentou contato com Giuliano Bertollucci, empresário do jogador, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.