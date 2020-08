Ao que parece a paciência da diretoria do Atlético com a indefinição entre Santos e Eduardo Sasha está se esgotando. De acordo com o blog do Ademir Quintino, se o atacante não estiver em Belo Horizonte nesta segunda-feira (17), o Alvinegro Mineiro retirará a proposta de R$ 9 milhões feita ao Peixe para aguardar definição da discussão entre santistas e staff do jogar na Justiça.

A relação de Santos e Eduardo Sasha ficou turbulenta, após o jogador acionar o clube na Justiça, pelo não recebimento de obrigações trabalhistas devidas pelo Alvinegro Praiano.

O prazo dado pelos mineiros para que Sasha e Santos entrem em acordo para rescisão amigável é esta segunda-feira (16). E, ainda de acordo com Quintino, há um impasse entre o que o Peixe quer pagar e o que o atacante exige receber.

A diretoria do Santos aceita pagar metade do que deve ao jogador, somando direito de imagem, diferenças salariais e depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), atrasados desde novembro do ano passado. Sasha cobra na Justiça R$ 15 milhões.

O jogador até aceitaria retirar a ação contra o clube na Justiça do Trabalho, mas para isso o Santos precisaria pagar 100% do que deve ao atleta. O que não há ainda acordo para tal.

Com uma eventual espera pela decisão judicial em relação a essa briga entre Santos e Sasha, o Atlético poderia contratar o jogador de graça, se houver decisão favorável ao atleta no tribunal.

Clubes do Mundo Árabe e do Japão também têm interesse no atacante.

Atlético e Santos têm acordo para a negociação envolvendo Edurado Sasha, jogador que agrada Jorge Sampaoli e trabalhou com o técnico na própria Vila Belmiro, em 2019. De acordo com Quintino, o Galo compraria 50% dos direitos econômicos do atacante, com o Peixe sendo o responsável por quitar a outra metade (cerca de R$ 12 milhões) com o Internacional. O contrato seria de quatro anos.

O interesse atleticano em Sasha é tão grande que o Galo chegou a oferecer dinheiro e mais dois atletas para contratar o atacante. Alexandre Mattos sugeriu que Otero e Victor pudessem ser envolvidos no negócio.