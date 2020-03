Poucas horas após oficializar o goleiro Rafael, ex-Cruzeiro, como novo reforço para a temporada, o Atlético voltou a ser assunto em relação à posição, atualmente defendida por Victor, Michael e Mathes Mendes. Na imprensa argentina, um outro nome pintou como "pedido" do técnico Jorge Sampaoli.

De acordo com a publicação do Diário Olé, um dos mais importantes do país hermano, o comandante do alvinegro indicou a contratação de Martín Campaña, arqueiro do Independiente. Com 30 anos, o uruguaio foi convocado para as Eliminatórias da Copa de 2022, mas, além de perder o posto de capitão na atual equipe, recebe algumas críticas pelo rendimento considerado ruim nos últimos tempos.

A reportagem do HD entrou em contato com Flavio Perchman, empresário do jogador, e, segundo ele, até o momento não fora procurado pelo clube brasileiro. O agente inclusive, tem como cliente o meia David Terans, emprestado pelo Galo ao Peñarol até o fim da temporada.

Uma pessoa ligada a Sampaoli, porém, disse que o técnico vê com bons olhos a contratação do goleiro, mas que, apesar de não haver tratativas em andamento, houve sim uma breve consulta sobre sua situação no clube argentino. O arqueiro é desejo do comandante desde os tempos de Santos. Na época, porém, o clube argentino pediu cerca de R$ 15 milhões, à vista, para liberá-lo.

Como não é segredo, Sampaoli gosta de goleiros que saibam jogar com os pés. Perguntado sobre esta característica durante a apresentação na Cidade do Galo, ocorrida nesta quarta-feira (4), Rafael vê como exigência do futebol moderno e não se assusta com isso. Com a chegada do ex-cruzeirense, tudo leva a crer que o alvinegro não traga outro nome para a função.

"O futebol está em constante mudança. A exigência do goleiro que joga com os pés é muito grande dentro de campo, não só para defender mas também para começar a construção de jogadas. Todos os goleiros estão 'sofrendo' com esta adaptação. Gosto muito de jogar com os pés e com a chegada do Sampaoli vai agregar muito mais para todos nós na execução durante os jogos", disse Rafael, que assinou por três temporadas com o Atlético.