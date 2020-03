As atividades no Atlético estão paralisadas por tempo inderterminado devido ao novo coronavírus, mas isso não quer dizer que o diretor de futebol Alexandre Mattos e o técnico Jorge Sampaoli não estejam se movimentando para reforçar a equipe alvinegra. Prova disso é o destaque que a imprensa chilena deu a uma possível investida dos brasileiros no mercado.

Na noite desta terça-feira (17), o nome do meia Pablo Aránguiz veio à tona e, de acordo com a mídia local, o alvinegro mineiro estaria interessado em tirar o jogador de 22 da Universidad do Chile (La U). Emprestado pelo Dallas F.C, dos Estados Unidos, o volante começou muito bem a temporada e, com quatro gols e duas assistências em cinco jogos disputados, teria chamado a atenção do treinador argentino.

Caso queira permanecer com o jogador após o término do empréstimo, a La U precisará exercer o direito de compra, estipulado em 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,5 milhões de reais na cotação atual.

Como de praxe, o Atlético não comenta especulações e possíveis reforços.