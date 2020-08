A ida do lateral-direito Guga para o futebol russo não é dada como certa pela imprensa local. De acordo com Vyacheslav Korotkin, chefe da equipe de esportes do Sport-Express, maior jornal diário do país, as tratativas entre Spartak Moscou e Atlético estão paralisadas e, tudo leva a crer que, canceladas.

Segundo Korotkin, o alvirrubro têm dúvidas se o jogador de 21 anos é, de fato, a melhor opção para se investir neste momento, apesar de monitorá-lo há alguns meses, quando Thomas Zorn ainda era o diretor executivo. Ele deixou o cargo há cerca de 30 dias.

Ainda de acordo com a imprensa russa, a nova diretoria do Spartak, inclusive, não entende que o brasileiro atenda às necessidades do clube. O Hoje em Dia teve a informação de que o francês Kenny Lala, que atua no Strasbourg-FRA, seria o preferido.

A informação da proposta do Spartak ao Atlético foi publicada pelo jornalista Léo Gomide, da Rádio 98FM e da TV Band Minas. Os mineiros teriam direito a 75% dos 4,5 milhões de Euros (cerca de R$ 28 milhões) oferecidos. A ver.