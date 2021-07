Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro alcançou mais uma marca negativa com o empate em 0 a 0 com o Vila Nova, neste sábado (24), no estádio OBA, pela 14ª rodada da competição.

Com a igualdade com o Tigre, a Raposa vai ultrapassar um mês sem vencer no Brasileiro. O último triunfo da equipe celeste ocorreu no dia 24 de junho, quando bateu o Vasco por 2 a 1, no Mineirão, pela sexta rodada da competição.

Desde então, são cinco empates (Guarani, Brasil de Pelotas, Coritiba, Botafogo e Vila Nova) e três derrotas (CSA, Avaí e Remo).

A queda de rendimento do time se refletiu diretamente na tabela de classificação, com a Raposa ocupando a 18ª posição no momento, com apenas dez pontos. Caso o Brasil de Pelotas some ao menos um empate diante do Avaí, neste domingo, em Florianópolis, os azuis vão cair para a vice-lanterna do campeonato.

“Situação difícil”

Após o empate com o Vila, que impediu que o Cruzeiro tivesse chances de deixar o Z-4 já nesta rodada, o zagueiro Rhodolfo comentou sobre o atual cenário do time celeste.

“Situação difícil. Nosso time tá tentando bastante, vem evoluindo. Esse jogo mesmo, criou muita chance. Mas tem que trabalhar. A fase ruim vai passar”, disse o defensor, ao canal Premiere.

A equipe estrelada vai buscar a reabilitação na Série B na próxima sexta-feira (1º), quando vai receber o Londrina, às 21h30, no Mineirão.

