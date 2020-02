A expectativa não se tornará realidade, pelo menos nesse fim de semana. O técnico Adilson Batista até desejava contar com o volante Robinho neste domingo, no jogo contra o Uberlândia, às 16h, na 7ª rodada do Campeonato Mineiro, mas os planos do treinador não poderão se concretizar. É que o meio-campista acusou um incômodo na panturrilha direita e atrasará mais um pouco seu retorno aos gramados.

Em processo adiantado de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, o meio-campista precisará ficar mais tempo no estaleiro, mas dessa vez por causa do problema muscular.

Robinho não joga desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio, em Porto Alegre. Naquele jogo o volante lesionou ligamentos do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia para correção do problema.

Apesar do desejo de Adilson Batista ter o meio-campista no elenco, Robinho, caso receba uma proposta que considere vantajosa, poderá deixar o Cruzeiro. O jogador, no primeiro momento, aceitou a proposta de parcelamento de salários atrasados e de pagamento de outros valores a partir de maio do ano que vem.