A entrada do skate como modalidade olímpica tem trazido ao Brasil bons frutos. Rayssa Leal, Kevin Hoefler e Pedro Barros conquistaram três pratas para o país no primeiro ano do esporte nos Jogos Olímpicos. Com isso, o interesse pela modalidade, principalmente entre os adolescentes, já começa a surgir e o Mineirão tem sido uma opção para quem quer praticar o esporte em Belo Horizonte.

O Gigante da Pampulha oferece um espaço que serve como alternativa para os skatistas - com corrimões e escadas, ideais para o street. No último mês, o Gigante da Pampulha se uniu à Academia do Skate, que oferece aulas gratuitas na Esplanada. Com todo o cuidado necessário para o momento atual, uma mini-ramp itinerante foi montada entre os portões B e C, sendo a primeira vez que a pista, que fez sucesso circulando por shoppings centers, está em uma área de parque.

As aulas de iniciação em skate são abertas para pessoas de todas as idades. Entre os dias e horários disponíveis para participar das aulas estão: quarta a sexta-feira das 17h às 22h; sábado e domingo das 8h30 às 14h30 e das 16h às 21h.

Para participar, os interessados podem se inscrever no próprio local ou já levar preenchida e impressa a ficha de inscrição disponível no site natividade.esp.br. Menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis nesta ficha de inscrição.

Protocolo de saúde contra a Covid-19

O projeto ficou parado por um ano e meio, devido à pandemia da Covid-19, e retornou no mês passado. Diversos protocolos foram adotados para as aulas de iniciação no skate, entre eles a aferição da temperatura na entrada, alcóol em gel 70%, além de o uso de máscara, protecção facial e luvas serem obrigatórios para alunos e instrutores.