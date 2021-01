A incerteza em relação à permanência de Luiz Felipe Scolari após o término da Série B do Brasileiro, no final deste mês, faz com que o departamento de futebol do Cruzeiro monitore o mercado pensando num substituto para o treinador.

Felipão tem contrato com a Raposa até o final de 2022 e multa rescisória de cerca R$ 10 milhões em caso de demissão. Mas se ele optar por deixar a Toca II, não precisa pagar nada ao clube.

O pentacampeão teve reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues na semana passada, com o novo diretor de futebol, André Mazzuvo, nessa segunda-feira (11), mas apesar disso sua sequência não é uma certeza.

Vários aspectos têm incomodado o treinador, e ele deixou isso claro na sua entrevista coletiva da última sexta-feira (8), após a vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís.

Com esse resultado, a Raposa praticamente afastou qualquer risco de rebaixamento à Série C e manteve remotas chances de G-4.

Reforços

Um dos problemas para a permanência de Scolari é a realidade financeira do Cruzeiro. O clube e o técnico já revelaram que cinco reforços devem ser contratados para a próxima temporada. Mas não podem ser jogadores com salários altos. E isso não é o que o treinador espera.

Um dos diagnósticos no Cruzeiro é de que a campanha ruim na Série B acontece pelo fato de os quase dois meses de treinamentos antes da volta do futebol não terem sido aproveitados.

Agora, o tempo será curto, pois o início do Campeonato Mineiro será menos de um mês após o final da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Nome

Para não correr o risco de ser surpreendida, a diretoria celeste já observa alguns nomes. Um deles é Felipe Conceição, que fez grande campanha com o América na Série B do ano passado, e repete a trajetória com o Guarani na temporada 2020.