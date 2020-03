Não serão apenas os atletas e os outros funcionários do Atlético que ficarão de molho em casa nos próximos dias. Seguindo a própria cartilha, o presidente Sérgio Sette Câmara também adotará o isolamento para evitar ser parte da lista dos infectados pelo novo coronavírus.

"É um momento muito grave da nossa história. Nós todos temos que tomar atitudes para tentar minimizar esta crise que vamos viver nos próximos três, quatro meses. De pronto, tomei a iniciativa de fechar o clube em todos os seus seguimentos. Os jogadores ficarão em casa, com acompanhamento da preparação física", comentou em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Temos que nos isolar. Eu mesmo já tomei esta medida com a minha família. Meus pais estão em casa e não recebem ninguém. Vamos evitar qualquer contato com outras pessoas. Cada um fazendo sua parte, vamos conseguir diminuir um pouco o turbilhão que virá pela frente", acrescentou Câmara.

Ainda durante a entrevista concedida na noite desta terça-feira (17), o presidente atleticano revelou que faz parte do chamado "grupo de risco" e que, por isso, não dará sopa ao azar.

"Existe um grupo de risco, das pessoas acima de 50 e 60 anos; pessoas com hipertensão ou diabetes também. Tenho uma situação que é hereditária. Tenho imunidade muito baixa, então me incluo neste chamado grupo de risco, pela idade ou pelo reumatismo que tenho que cuidar há alguns anos. Todas as pessoas têm que estar atentas", contou.

"Vamos fazer uma campanha e colocar nossos atletas e comissão técnica para fazer alguns esclarecimentos aos torcedores, aproveitando a força que o futebol e o Atlético têm, e utilizar disso para ajudar a população em geral e informá-la sobre a gravidade do momento", concluiu.

Demissões no clube

Sobre as seis demissões ocorridas no clube nesta terça, Sérgio Sette Câmara classificou como "naturais". Foram desligados os analistas Bernardo Mota e Neguete, o auxiliar técnico James Freitas, os seguranças Lúcio Fábio e Jorginho, além do preparador de goleiros Chiquinho.

"Acho muito natural. Sampaoli e Mattos disseram que gostariam de fazer mudanças no corpo técnico e trabalhar com pessoas da confiança deles. Isso acontece. Algumas pessoas estavam há mais tempo no Atlético e ninguém é eterno. Faz parte do nosso cotidiano.