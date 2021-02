A estreia do Cruzeiro na temporada e no Campeonato Mineiro não foi com vitória, mas passou longe de desanimadora. O 1 a 1 com o Uberlândia, no Triângulo Mineiro, deixou gostinho de que os três pontos poderiam ter vindo para Belo Horizonte. Um dos debutantes do sábado (27), o técnico Felipe Conceição vê a Raposa no caminho certo.

"Temos uma margem muito grande de crescimento, até pela qualidade do elenco. Muitos atletas estrearam hoje, tivemos atleta da base estreando hoje no profissional. Tudo isso, analisando o contexto, Vejo como uma forma muito positiva nossa estreia. Incomodado com o placar, mas satisfeito com o desempenho, e perspectiva de crescimento. Se a gente conseguiu produzir muita coisa em pouco tempo, é sinal que estamos em um caminho certo", destacou o comandante.

"Um grupo novo, com atletas da base subindo, atletas remanescentes acostumados a saber jogar diferente do que a gente está construindo. São desafios que estamos vencendo com a entrega dos atletas. Por isso, o resultado tão rápido em questão de desempenho. Incômodo com o placar, porque os atletas mereciam a vitória hoje. Vamos trabalhar para acelerar processo de adaptação, o entrosamento entre eles para a gente crescer como equipe cada vez mais", acrescentou.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (3) e recebe a Caldense no Mineirão. O duelo está marcado para às 21h30 no Gigante da Pampulha.