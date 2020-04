O BBB continua sendo um dos assuntos mais comentados pelos boleiros brasileiros. Neymar, por sinal, tem chamado os holofotes para si em sua conta no Twitter por conta do reality show. Um dia depois da eliminação de seu “parça” Felipe Prior, naquele que é o considerado o maior paredão de todos os tempos – com mais de 1,5 bilhão de votos –, e dizer que não assistiria mais a esta edição, o jogador do PSG fez um apelo/brincadeira em seu perfil.

O atleta pediu para que a produção do programa admitisse que o paredão era “de mentira”.

“Fala Tiago Leifert tudo bem: poderíamos aproveitar o 1° de abril e dizer que o paredão era falso né (SIC)”, escreveu Neymar Jr.

Uma enxurrada de comentários veio a seguir, muitos deles criticando o jogador, enquanto outros o apoiavam. Em seguida, um novo post do atacante: “Pode nem brincar que as pessoas já apelam né... calma galera ‘se ficar puto é PRIOR’ (SIC)”.

Nessa terça-feira (31), Prior foi eliminado do BBB com 53,73% dos votos, em um paredão que contava ainda com Manu Gavassi e Mari Gonzalez.