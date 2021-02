"O Incrível Hulk mudou completamente a vida da minha família. Não falta mais nada dentro da minha casa". Ao contrário do que alguns podem pensar ao ler esta afirmação, ela não se refere a mais uma façanha do personagem criado por Stan Lee e propriedade da editora norte-americana Marvel Comics. Para ser mais exato, o herói desta história nasceu em Campina Grande, Paraíba, e nesta quarta-feira (3) desembarcará em Minas Gerais para prestar serviços ao Atlético.

Primeiro reforço da temporada 2021, o atacante Hulk chega ao Alvinegro com status de "grande contratação" e com a chance de, pela primeira vez, ser ídolo de um clube tupiniquim. Contudo, não é só dentro das quatro linhas que ele costuma marcar gols de placa. No ano passado, por exemplo, o jogador de 34 anos mudou a vida de um conterrâneo, curiosamente, no dia em que o Atlético comemorava seus 112.

Em 25 de março, quando a pandemia do novo coronavírus começava a dar as caras no Brasil, Hulk transformou o futuro da família de Gledson Chaves dos Santos.

"A minha história com o Incrível Hulk começou em 2018, quando eu estava desempregado. Tive a idéia de divulgar os jogadores do Nordeste. Meu perfil atingiu 47 mil seguidores, mas, por direitos autorais, perdi a conta. Fiquei muito triste. Antes disso acontecer, comecei a trabalhar num shopping, na portaria. Nas horas de almoço, eu dava continuidade à divulgação. Fazia isso com muito amor", conta Gledson, de 36 anos, ao Hoje em Dia.

"Pulei para o meu perfil pessoal, dando mais atenção aos jogadores da Paraíba. Passou um ano. Eu conversava com o Hulk por direct (Instagram). Ele estava na China. Continuei divulgando, mas nada profissional. Infelizmente, veio a pandemia. Em 20 de março, o shopping teve que fechar. Cinco dias depois, recebi uma mensagem no meu whatsapp. Uma mensagem que mudou a minha vida; era o Incrível Hulk perguntando se eu queria trabalhar com ele", acrescenta.

Em estado de choque com o convite do ídolo, Gledson também convivia com outra dor pessoal. Em 5 de dezembro de 2019, ele perdera o pai, Sr. Antônio, para quem sempre prometeu que teria êxito profissional naquele que, no momento, era seu maior hobby.

"Tinha uma filha para nascer. Era assalariado no comércio. Pagava aluguel. Botei a mão na cabeça sem saber o que fazer. Deus e meu pai me enviaram o Hulk como anjo. Ele me deu todo suporte. Me incentivou a fazer cursos (programas de edição). Pedi minha dispensa no shopping para me dedicar mais a ele. A oportunidade que ele me deu foi muito grande e eu tenho que mostrar o quanto ele me ajudou e o quão sou grato", diz, bastante emocionado.

Com a oportunidade dada pelo hoje amigo e "irmão", Gledson não contém as lágrimas ao contar que o atacante quer que ele acompanhe seus passos no futebol mineiro e que registre os capítulos que viverá com a camisa do Galo.

Para o cara que sempre valorizou os atletas da Paraíba, o fruto começa a ser colhido. Em casa, a esposa Ismênia e as filhas Ingrid Bianca, de 13 anos, Eloá, de 1 ano e 4 meses, também não precisam mais se preocupar com o futuro. Todos estão bem protegidos pelo "Incrível Hulk".