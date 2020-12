Com o futuro indefinido no Atlético para 2021, o diretor de futebol Alexandre Mattos publicou, nesta quinta-feira (31), uma mensagem dando a entender que pode e deseja permanecer no Alvinegro para a próxima temporada.

Em foto ao lado do técnico Jorge Sampaoli, o dirigente elogiou o comandante, afirmando que crê na manutenção da parceria, que começou neste ano.

“Tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas!!”, escreveu Mattos, em um trecho da legenda.

Contratado em março, logo depois da chegada do treinador argentino, não teve a permanência garantida pelo presidente eleito, Sérgio Coelho, que toma posse na próxima segunda-feira (4).

Mesmo com o diretor de futebol tendo contrato até o final de 2021, Coelho afirmou que essa (continuidade do diretor), e outras decisões serão tomadas após o Atlético ter a situação definida no Brasileirão, que se encerra em fevereiro.

Nos últimos dias, nomes como os dos executivos Rodrigo Caetano, que acaba de deixar o Internacional, de Paulo Pelaipe, ex-Flamengo e atualmente no Coritiba, tem circulado nos bastidores do Galo, como possíveis substitutos de Mattos.

Confira a mensagem publicada por Alexandre Mattos nas redes sociais:

“Nesse ano difícil que se encerra tivemos muitos aprendizados e algumas alegrias!! Sem dúvida uma delas está sendo a honra de trabalhar ao lado do @sampaolioficial, profissional e pessoa fantástica, parceiro em todas as horas e que me faz aprender algo novo a cada dia!!!! Hoje,no último dia do ano, estou na casa dele, para lhe presentear com um livro meu, que tenho certeza, que juntos, iremos escrever novas páginas de vitórias e conquistas!! Feliz 2021 a todos!!!”.