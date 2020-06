O sonho do cruzeirense em ver o volante Lucas Romero novamente com a camisa celeste ficou mais distante. O Independiente, da Argentina, quer recuperar o alto investimento feito na contratação do meio-campista e por isso rejeitou a proposta de empréstimo feita pelo Cruzeiro.

O "não" dos argentinos aconteceu, segundo a imprensa do país vizinho, na última sexta-feira. A notícia repercutiu em Belo Horizonte no sábado passado por meio do jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98 FM.

Na "Live do Presidente" da última quinta-feira Sérgio Santos Rodrigues confirmou que havia feito proposta pelo volante, mas não informou detalhes sobre a tentativa de repatriar o jogador. Apenas afirmou que agiria com os pés no chão e pediu que a torcida usasse as redes sociais para sensibilizar Romero: "Depende dele", disse o atual mandatário da Raposa em transmissão no Youtube.

Romero deixou o Cruzeiro rumo ao Independiente em julho de 2019. A operação custou ao "Rojo" cerca de R$ 19,8 milhões, que foram divididos da seguinte forma: R$ 8,8 milhões para o time estrelado, R$ 6 milhões para o Vélez Sarsfield (que também detinha parte dos direitos do meio-campista).

Nessa negociação o Cruzeiro foi perdoado também por uma dívida de US$ 750 mil ainda pela aquisição de Matías Pisano, em 2016. O jogador pertencia ao Independiente-ARG.