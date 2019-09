O Atlético acertou a contratação do atacante Bruno Michel, de 20 anos. Depois de passar pelo Athletico-PR e Ohod, da Arábia, o atleta chega a pedido do treinador Rodrigo Sananta e iniciará já nesta semana os trabalhos na equipe sub-20.

A jovem promessa chegou ao Oriente Médio em 2018, onde disputou a primeira divisão do futebol árabe. Com um estilo de jogo rápido pelas pontas, o atacante, que assinou contrato até o fim de 2020, comentou sobre a sensação de chegar ao time mineiro.

"Chego muito motivado ao Atlético, e sei que essa camisa é muito grande. Vou lutar sempre para valorizar esse clube. Gosto muito do futebol do Chará, até por nossos estilos serem parecidos, ir pro um contra um em velocidade", afirma o atacante.

"Foi uma passagem muita boa, adquiri uma experiência que será bem importante para minha carreira. Pude evoluir muito dentro de campo, tanto taticamente quanto fisicamente, e fora dele, com a vivência de um país tão diferente. Amadureci muito", acrescenta.

Bruno Michel chega para integrar a equipe sub-20 do Atlético, que disputa o Campeonato Brasileiro e está na semifinal do Mineiro na categoria.

"Claro que só depende do treinador, mas já chego com vontade de jogar. Estou a disposição para o jogo do Brasileiro contra o Flamengo. Sgo treinando forte todos os dias para que possa estar no meu melhor", finaliza.

O Atlético enfrenta o Flamengo na quarta-feira (11), às 15h no Estádio da Gávea, Rio de Janeiro.