O clássico entre Atlético e Cruzeiro, que no próximo dia 17 de abril completa 100 anos, viveu seu período de maior rivalidade em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro na década de 1990. E embora tenham sido tempos de glórias cruzeirenses, com grandes títulos internacionais, nacionais e supremacia no Estadual, na Série A, onde eles fizeram grandes campanhas, a supremacia foi atleticana.

E esta história começa há exatamente 30 anos, pois em 17 de fevereiro de 1991 Atlético e Cruzeiro jogaram o primeiro clássico entre eles na década de 1990. E o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro, terminou empatado por 2 a 2. O empate não deixou de ser uma frustração para os cruzeirenses, que tinham montado um grande time naquela temporada, com destaque para o meia Marco Antônio Boiadeiro e o centroavante Charles, autor de um dos gols da Raposa na partida.

A partir de 1992, o Galo engatou uma sequência de quatro vitórias seguidas sobre o maior rival no Brasileirão. E os 2 a 0 de 29 de março de 1992, pela 11ª rodada, foram a prova de que no clássico não há favorito. O Cruzeiro fazia grande campanha na competição, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Já o Atlético era lanterna, sem ter vencido um jogo, pois somava três empates e sete derrotas.

Em 1993, os dois rivais não se enfrentaram pelo Brasileirão, mas no ano seguinte foram dois os confrontos, válidos pela repescagem, pois foram mal em seus respectivos grupos na primeira fase. O Cruzeiro correu sério risco de rebaixamento, e o Atlético colaborou com isso, pois venceu os dois confrontos, ambos por 1 a 0.

No Brasileirão de 1995, a Raposa venceu seu grupo no turno e já garantiu presença nas semifinais. Na primeira rodada do returno, quando os clubes enfrentavam equipes da outra chave, o clássico era uma das atrações. E mais uma vez o Galo superou o favoritismo cruzeirense e fez 2 a 0, numa vitória que ficou marcada por um golaço do lateral-direito Dinho, que já tinha passado pela Toca.

Comemoração

Em 1996, quando foi disputado o sexto clássico da década pelo Campeonato Brasileiro, foi registrada a primeira vitória cruzeirense, por 2 a 1. E ela ficou marcada pela comemoração do centroavante Paulinho McLaren no segundo gol, imitando uma galinha, debaixo da torcida atleticana, após fuzilar Taffarel com uma cabeçada.

No ano seguinte, o clássico foi disputado num momento em que o Cruzeiro vivia a reta final da Copa Libertadores, que conquistou, e com dois gols de Valdir, contra um de Marcelo Ramos, o Atlético fez 2 a 1. Em 1998, eles se enfrentaram logo na primeira rodada do Brasileirão e empataram por 1 a 1.

Artilheiros

Os clássicos de 1999 pela Série A tiveram como destaque a briga pela artilharia da competição. E Guilherme, do Atlético, provou que o ditado: “quem ri por último, ri melhor” é uma realidade. Foram três os confrontos entre eles, um recorde.

Na fase classificatória, o Cruzeiro goleou por 3 a 0, com dois gols de Alex Alves, que naquele momento se isolou na artilharia do Brasileirão numa batalha com Guilherme.

Com a Raposa na segunda posição, e o Galo na sétima, após a primeira fase, eles fizeram uma das quartas de final do torneio. A vantagem cruzeirense era de jogar por três empates, ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols e um empate.

No Brasileirão de 1999, com Marques e Guilherme inspirados, o Atlético venceu os dois clássicos contra o Cruzeiro, pelas quartas de final, e avançou na competição, eliminando o rival, que tinha feito melhor campanha na fase classificatória

Mas o que seria uma melhor de três só teve dois confrontos. No primeiro, o Atlético fez 4 a 2, com a dupla Marques e Guilherme balançando a rede duas vezes, cada. No segundo jogo, uma semana depois, nova vitória alvinegra, por 3 a 2, de virada, com mais dois gols do seu centroavante, que foi o goleador do Brasileirão de 1999 com 28 gols. Alex Alves foi o segundo, com 22.

Virada

O 12º e último clássico pelo Campeonato Brasileiro na década de 1990 foi disputado em 30 de setembro de 2000. Comandando os dois times, Carlos Alberto Parreira (Atlético), tetra com a Seleção Brasileira, em 1994, nos Estados Unidos, e Luiz Felipe Scolari (Cruzeiro), que seria penta em 2002, na Coreia do Sul e Japão.

Mas o confronto ficou marcado não apenas pela presença dos dois últimos treinadores campeões do mundo com o Brasil, mas também pelo fato de o Cruzeiro ter alcançado a maior virada da história do clássico no Mineirão.

O Atlético saiu vencendo por 2 a 0, gols de Negueti, aos 17, e Guilherme, aos 20 minutos do primeiro tempo. Fábio Júnior, no final da etapa inicial e no início da final, decretou o 2 a 2. Sorín fez 3 a 2 aos 35 do segundo tempo e Oséias o 4 a 2, aos 39.

Marcas

O gol marcado nesta virada cruzeirense foi o quinto de Guilherme nos quatro clássicos que ele disputou pelo Campeonato Brasileiro na década de 1990, o que fez dele o maior goleador deste recorte.

Os 12 clássicos pela Série A na década de 1990 levaram 700.722 pagantes ao Mineirão, palco de todos os confrontos que aconteceram com torcida dividida. A média é de 58.393.

O maior público (87.649) foi registrado nos 2 a 1 do Cruzeiro em 1996. O menor (28.663) nos 2 a 1 do Atlético em 1997.

