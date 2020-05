O pedido do Cruzeiro à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para voltar aos treinamentos na Toca da Raposa II ainda não chegou ao gabinete do prefeito Alexandre Kalil. Mas a informação apurada pelo Hoje em Dia é que essa decisão não será tomada pelo chefe do executivo municipal da cidade, e, sim, pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, grupo que tem sido o responsável por todas as decisões técnicas e cinentíficas em relação à pandemia pelo novo coronavírus na capital mineira.

O Hoje em Dia fez contato com Unaí Tupinambás, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Doutor em doenças infecciosas e parasitárias, e um dos membros desse comitê de enfrentamento. E a posição dele não é animadora para o departamento de futebol cruzeirense.

“Acho que não deve abrir agora. O isolamento social deve ser mantido pelo menos até o dia 25 de maio. Qualquer tentativa é precoce, perigosa, mesmo em se tratando de jovens, como é o caso dos jogadores, pois há várias pessoas em volta deles, como integrantes de comissão técnica, outros profissionais do clube e familiares. Mesmo entre eles existe o risco, a despeito de a Covid-19 ser mais branda entre os jovens, mas pode comprometer o processo”, analisa o especialista em entrevista ao HD.

Segundo previsões do comitê criado pela PBH, a flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte pode começar a partir de 25 de maio. Mas em entrevista coletiva no início da tarde desta segunda-feira (11), o prefeito Alexandre Kalil disse que isso vai depender da atitude da população.

A posição é a mesma de Tupinambás: “Afirmo que é prematuro antes de 25 de maio, pois essa data inclusive pode ser prorrogada”, ressaltou.

Na manhã desta segunda-feira, a Rádio Itatiaia informou que o Cruzeiro fará um pedido à Prefeitura de Belo Horizonte para retomar as atividades na Toca da Raposa II.