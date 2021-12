Um grupo de amigos, em sua maioria influenciadores digitais em Belo Horizonte, fará um jogo beneficente, neste domingo (19), às 14h, na Arena Gregorão, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Criado em prol de famílias carentes residentes na Grande BH, o evento será arrecadará alimentos, roupas e brinquedos usados em troca do ingresso para os fãs assistirem e se divertirem nas arquibancadas.

Estão confirmados para o duelo: Thiago Souza, Valdir Virjão, Fabrício Simas, Aline Rios, Aninha Freestyle, Bruninda, Bruno Berg, Bruno Costoli, Cole Markin, Carlos Marques, Carina Pereira, CJ, Caio Mitando, Dg, Farol, Gleyson Lage, João Menezes, Leonardo Garcia, Mário Alaska, Pablo BH da Zuera, Paulo Araújo, Sasp, Stevan Gaipo e Vini.

Quem também marcará presença é o ex-lateral-direito Ceará, bicampeão brasileiro com a camisa do Cruzeiro em 2013 e 2014.

A ação contará com o patrocínio de três empresas: Cartão de Todos; Sabor da Carne, Multimarcas, e o apoio da PressFC, Banda DP30, Cerveja Confrades, Armando Oliveira Comunicação, Produtora SG9, Mart Minas, Mens Barbearia e RealMed.

Além disso, o jogo será transmitido pelo canal Youtube do Portaldabase, também buscando angariar mais arrecadações para a causa com doações em dinheiro. A transmissão será cedida, patrocinada e comandada pela Armando Oliveira Comunicação e Produtora SG9.

Com início às 14h, torcedores e fãs poderão ter acesso ao estádio a partir das 13h, doando apenas 1kg de alimento não perecível, agasalho ou brinquedo, no momento do acesso. O Projeto “Poder do Acreditar” fará o serviço de arrecadação e será responsável por ajudar na distribuição na Grande BH.

Quem não puder ir ao jogo, pode realizar doações via PIX, com o número do CNPJ: 43.307.551/0001-05, Projeto Poder do Acreditar.

Veja as informações do evento:

Local: Arena Gregorão (Rua 8, em Contagem);

Data: Domingo, 19 de dezembro;

Árbitro da partida: Igor Benevenuto;

Horário: 14h;

Entrada:1kg de alimento não perecível, agasalho ou brinquedo usado.

É necessário o comprovante de vacinação impresso da segunda dose ou dose única de vacina contra Covid-19; ou resultado negativo impresso em teste dos tipos RT-PCR ou teste rápido de antígeno (SWAB NASAL) realizado após 17/12.

Projeto de apoio: Poder do Acreditar, PIX: CNPJ: 43.307.551/0001-05;

Transmissão via Youtube:portaldabasebrasil

Responsável pela transmissão: Armando Oliveira Comunicação e Produtora SG9;

Patrocínio: Cartão de Todos; Sabor da Carne, Multimarcas

Apoio: Produtora SG9, Armando Oliveira Comunicação, PressFC, Banda

DP30, Cerveja Confrades, Mart Minas, Mens Barbearia e RealMed;

Produção e Organização: Heatmap Sports Marketing.