"Voltamos com força total e tivemos tempo para descansar". Estas foram as primeiras palavras do volante Allan, durante a primeira entrevista em 2021. Sabatinado do dia na Cidade do Galo, por meio remoto, o jogador destacou que estar perto da família fez com que o elenco renovasse as energias para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Contudo, logo na primeria pergunta, foi questionado sobre a saída de Alexandre Mattos, demitido nesta segunda-feira (4) pelo novo presidente. Sem se esquivar, Allan revelou como descobriu o fato.

"Sobre o Alexandre, foi uma mudança que não ficamos sabendo. Soubemos por rede social. Ficamos surpresos por ter sido 'do nada', vamos assim dizer, para a gente. Todos nós agradecemos a ele pelo que fez nesse pouco tempo, desejamos boa sorte, e isso não cabe a nós. Agora é esperar para ver quem vai ser o próximo e dar continuidade ao trabalho", destacou o volante.

Em relação ao trabalho de Rodrigo Caetano, que será confirmado durante a semana como sucessor de Mattos, Allan também deixou sua opinião.

"Conheço o Rodrigo somente de ouvir elogios, dizem que é um baita cara, honesto e sério. Estarei feliz se for ele. Espero que venha e nos ajude, precisamos de alguém com este perfil para nos ajudar", finalizou.