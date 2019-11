Com pouco mais de dez mil ingressos disponíveis para cruzeirenses e quase dois mil para atleticanos, a venda antecipada para o clássico deste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, segue na tarde deste sábado (9), sendo encerrada às 17h, e acontecerá também neste domingo (10).

Os dois lados já têm setores esgotados. No lado do Cruzeiro, que é mandante e fica com 90% da carga, não há mais entradas para o Amarelo inferior e superior, Laranja inferior e Vermelho inferior.

Os cruzeirenses ainda encontram cerca de 2.500 ingressos do laranja superior, que custa R$ 50, 4.000 do vermelho superior, a R$ 100, e 2.800 do roxo superior, a R$ 100. Há bilhetes de meia em todos esses setores disponíveis.

Cerca de 40 mil cruzeirenses já têm suas entradas para o clássico deste domingo asseguradas.

Para os atleticanos, que já compraram cerca de 4.000 entradas, o que resta são apenas ingressos do setor roxo superior, ao preço de R$ 100.

O Atlético alerta os sócios que compraram ingressos pela internet que a troca do voucher pelo bilhete acontece apenas neste sábado, até às 16h, na Central Galo na Veia, na Loja do Galo Lourdes.

VENDA PARA CRUZEIRENSES

SÁBADO

Ginásio do Barro Preto: até às 17h

Bilheteria Sul do MIneirão: até às 17h

DOMINGO

Bilheterias do Mineirão: 10h até o final do intervalo

VENDA PARA ATLETICANOS

SÁBADO

Bilheteria Ismênia do Independência: até às 17h

Loja do Galo Lourdes: até às 16h

DOMINGO

Bilheteria do Mineirinho: 10h até o final intervalo