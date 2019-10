Momento de preparação para as duas principais equipes femininas do vôlei mineiro. À espera do Estadual e da Superliga, Itambé Minas e Dentil Praia Clube entrarão em quadra na semana que vem para um quadrangular com os cariocas Fluminense e Flamengo. O Desafio Minas Gerais x Rio de Janeiro será disputado entre os dias 17 e 19 no Ginásio da Unifemm, em Sete Lagoas, com sistema todos contra todos. E a venda de ingressos para acompanhar quatro dos mais fortes times do país já começou.

As entradas terão valor de R$ 30 (inteira)/dia, com meia social (R$ 15, mais encargos) para quem levar um quilo de alimento não-perecível. Além disso, será oferecido um passaporte para os três dias no valor de R$ 70,50, mais encargos, a inteira, e R$ 35,25, mais encargos, para a meia social.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Ingresso Rápido e na na loja Imaginarium do Shopping Sete Lagoas, situado Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801.

Desafio Minas x Rio de Vôlei Feminino

Ginásio da Unifemm - Sete Lagoas

Tabela



17/10 Quinta-feira

19h Dentil Praia x Clube x Fluminense

21h Itambé Minas x Flamengo

18/10 Sexta-feira

19h Dentil Praia Clube x Flamengo

21h Itambé Minas x Fluminense

19/10 Sábado

17h Flamengo x Fluminense

19h Itambé Minas x Dentil Praia Clube