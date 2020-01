Em processo de reformulação de seu elenco, o Cruzeiro conta com os atletas formados na base do clube como peças fundamentais para a reconstrução da instituição. Além da possibilidade de conseguir um retorno financeiro com as jovens promessas no futuro, o que ajudaria a aliviar sua grave situação financeira, a Raposa conta com os garotos em campo para as importantes disputas que terá pela frente.

O segundo teste no ano para esses jovens – que são maioria no grupo comandado pelo técnico Adilson Batista – será hoje, quando o time estrelado vai enfrentar o Villa Nova, às 20h, no Mineirão, pela terceira rodada do Mineiro.

No confronto com o Leão, vários jogadores vão reencontrar um velho conhecido. No banco do time de Nova Lima estará Emerson Ávila, que treinou muito dos garotos que hoje estão atuando no time principal da Raposa.

Com vários títulos no currículo, inclusive o de campeão do Brasileiro Sub-20, em 2017, Ávila foi demitido do Cruzeiro em julho do ano passado, quando exercia o cargo de coordenador técnico das categorias de base do clube.

À frente do Leão, o comandante vive situação oposta a dos últimos anos. Se no Cruzeiro estava acostumado a trabalhar com jovens promessas, no Villa Nova o técnico tem a missão de dirigir um plantel repleto de jogadores experientes, como o volante Augusto Recife, campeão da Tríplice Coroa pela própria Raposa em 2003, e o lateral Diego Macedo, ex-Atlético e Corinthians.

O time

Após o adiamento do jogo contra o Tombense, que seria disputado no último sábado, o técnico Adilson Batista deve ganhar dois importantes reforços para o duelo com o Villa. O goleiro Fábio, poupado da viagem a Tombos, em função de dores na coxa esquerda, e o meia Rodriguinho, que também seria preservado na segunda rodada, voltaram a treinar e estão à disposição para dar o suporte ao jovem time da Raposa que disputa o Estadual.

CRUZEIRO X VILLA NOVA

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão

Horário: 20h

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Marconi Helberth Vieira e Pablo Almeida Costa

Transmissão: Premiere

CRUZEIRO

Fábio (Vitor Eudes); Edílson, Léo, Cacá e Rafael Santos; Adriano, Jadsom, Rodriguinho (Welinton) e Maurício; Alexandre Jesus e Judivan

Técnico: Adilson Batista

VILLA NOVA

Ricardo Vilar; Roniery, Rodolfo Mol, Diego Macedo e Igor Tavares; Augusto Recife; Wellington, Diogo Oliveira e Bruno Smith; Paulo Henrique e Leandro Cearense

Técnico: Emerson Ávila