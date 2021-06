Em uma das ações de apoio à campanha Junho Vermelho, o Instituto Galo fará um leilão beneficente da camisa utilizada por Guilherme Arana no triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, no último dia 16, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Naquela partida, o lateral-esquerdo sofreu um corte na cabeça e precisou levar 12 pontos no local.

Segundo post divulgado nas redes sociais do Atlético, toda a renda obtida será revertida em insumos para a Fundação Hemominas.

A ação faz parte do Junho Vermelho, que vista conscientizar sobre a importância da doação de sangue.