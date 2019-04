Integrante da comissão de Levir, Éder Aleixo foi autor do gol da única vitória do Atlético sobre o Cerro Porteño, próximo adversário na Libertadores. Vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, principalmente após a vitória sofrida e suada, por 3 a 2, contra o Zamora, nesta quarta-feira (3), o Atlético terá missão complicadíssima na próxima rodada do Grupo E da competição mais importante do continente.

A equipe comandada pelo técnico Levir Culpi, que agora tem três pontos e que deixou os venezuelanos na lanterna, está a seis do líder Cerro Porteño, adversário de quarta (10), no Paraguai. O jogo, marcado para às 19h15 será no Estádio La Carolina.

Caso repita o feito dos jogadores que vestiram a camisa alvinegra em 1981 e derrotar os donos da casa - esta inclusive foi a única vez considerando todos os jogos -, o Atlético chegará aos seis pontos (pontuação atual do Nacional-URU, vice-líder) e verá o sonho da classificação com mais nitidez. Há 38 anos, os mineiros venceram os paraguaios por 1 a 0 no Defensores del Chaco.

Curiosamente, o gol marcado pelo Galo foi de Éder Aleixo, hoje auxiliar de Levir Culpi na equipe que tem a missão de vingar a derrota no Mineirão, na primeira rodada, quando o time do técnico Fernando Jubero, na segunda etapa, fez o tento do triunfo em solo tupiniquim.

Ao todo, Atlético e Cerro já se enfrentaram duas vezes no Paraguai. Foi uma vitória para cada lado. No retrospecto geral, foram cinco confrontos, com uma vitória alvinegra, dois empates e duas derrotas.

Ficha Técnica:

Cerro Porteño 0 x 1 Atlético

Local: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Público: 4.566 pagantes

Competição: Copa Libertadores de 1981

Árbitro: José Luiz Rosa (URU)

Cerro: Roberto Fernandéz (Gamarra); Dario Figueiredo, Ovellar, Julio dos Santos, Isidoro Sandoval, Juvencio Osorio, Carmona (Acosta), Aldo Florentim, Ignácio Fernandez, Eugenio Jimenez e Neri Franco. Técnico: Robustiano Maciel.

Atlético: João Leite, Orlando, Osmar Guarnelli, Luisinho, Miranda, Chicão, Toninho Cerezo, De Rosis (Fernando Roberto), Vaguinho, Reinaldo e Éder Aleixo. Técnico: Carlos Alberto Silva

Gol: Éder Aleixo, para o Atlético, aos 42 minutos do segundo tempo.