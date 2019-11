O Cruzeiro sob o comando de Abel Braga tinha, na maioria das vezes, posse de bola, mas não tinha intensidade. O time não conseguia ultrapassar às linhas defensivas do adversário e abusava de jogadas pela beirada do campo. Algo que o novo técnico da Raposa, Adilson Batista, vai tentar mudar mesmo com pouco tempo de trabalho até o fim do Campeonato Brasileiro.

Em seu primeiro contato com os atletas na Toca II, Adílson Batista, apresentado oficialmente no clube nesta sexta-feira, prometeu dedicação e esforço em busca do maior objetivo do clube: escapar do temido rebaixamento.

"Já tive uma conversa. Já transpirei ali com eles. Já coloquei algumas coisas que eu acho que precisamos fazer. Ouvi. Escutar é importante neste momento. Mas nós precisamos ter atitude. Não adianta você falar e não fazer. Está aqui um treinador que, apesar dos 51 anos, já tem uma experiência para cobrar. E temos que cobrar. E é com eles. Só agradecer. São 24 horas de dedicação ao Cruzeiro. Vamos nos dedicar, nos concentrar, vamos conversar, trabalhar e colocar em prática na segunda-feira (na partida contra o Vasco)", comentou.

Na 17ª colocação com 36 pontos, o Cruzeiro não depende mai de si mesmo para escapar do rebaixamento. O time celeste luta, na prática, contra o Ceará para permanecer. E Adílson Batista confia em uma mudança de postura pra reverter o quadro complicado.

“Estou confiante, acredito muito neste elenco. Vamos reverter a situação. Começa na segunda-feira (...) Eu preciso colocar os melhores. O futebol pede isso. A gente assiste toda hora à Premier League, adora a Premier League, então a gente tem que jogar igual na Premier League. E quem jogou assim foi o Flamengo, com intensidade", analisou.

Questionado sobre a não obtenção do objetivo por parte de Rogério Ceni, que tentou implementar também uma filosofia de time mais intenso, Adilson Batista enfatizou: "Quanto tempo o Rogério ficou? Então, eu tenho uma semana. Vai dar. O meu vai dar tempo, se Deus quiser".