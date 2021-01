A vice-liderança do Galo durou pouco mais de duas horas neste domingo (17). Após vencer o Atlético-GO, no Mineirão, o alvinegro torcia por um revés do Internacional, no Beira-Rio. Só que o Colorado fez valer o fator casa, venceu o Fortaleza, por 4 a 2, pela 30ª rodada do Brasileiro, e retomou o posto.

O time gaúcho abriu dois gols de vantagem com Yuri Alberto, logo aos 3 minutos, e Rodrigo Dourado, aos 9. Wellington Paulista diminuiu, de pênalti, para a equipe cearense, aos 13, e Romarinho empatou aos 10 minutos do segundo tempo. Ainda na etapa final, Peglow, aos 25, e Carlinhos (contra), aos 31, garantiram o triunfo aos comandados de Abel Braga.

Esta foi a sexta vitória consecutiva e o oitavo jogo seguido sem derrota do Inter na competição nacional. O Colorado foi a 56 pontos, um a menos que o líder São Paulo. O Galo ocupa o terceiro lugar, com 53 e uma partida a menos.

Na próxima rodada, o Atlético visita o Grêmio, na quarta-feira (20), às 19h15, na Arena Grêmio. No mesmo dia, às 21h30, São Paulo e Inter se enfrentam no Morumbi, valendo a ponta do torneio.