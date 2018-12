A Inter de Milão anunciou neste domingo o afastamento do volante Radja Nainggolan. O polêmico jogador de 30 anos foi punido pela diretoria por indisciplina e, com isso, desfalcará a equipe no importante confronto diante do Napoli, que acontecerá nesta quarta-feira, em casa, pelo Campeonato Italiano.



Sem dar maiores detalhes, o clube divulgou comunicado em que limitava-se a informar: "A Inter de Milão anuncia que Radja Nainggolan está temporariamente suspenso de atividades competitivas por razões disciplinares".



A imprensa italiana noticiou que o motivo do afastamento são os constantes atrasos de Nainggolan aos treinos da equipe. Neste domingo, um dia depois do empate por 1 a 1 com o Chievo, o belga teria mais uma vez perdido o horário da atividade. Diante da repetição deste comportamento, a direção decidiu agir.



Trata-se de mais uma controvérsia na carreira do jogador, marcada pelos problemas extracampo. Na Inter, onde chegou para esta temporada vindo da Roma, Nainggolan também está sofrendo com problemas físicos, o que o impediu de mostrar seu melhor futebol.



Pior para a equipe milanesa, que não poderá contar com o jogador para o importante duelo direto do meio de semana. A Inter é a terceira colocada da competição, com 33 pontos, oito atrás do Napoli, vice-líder do Italiano.