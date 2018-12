A Inter de Milão esquentou de vez a briga pela vice-liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado (29), o time obteve a segunda vitória consecutiva e colocou pressão sobre o Napoli ao derrotar o Empoli por 1 a 0, fora de casa, na partida válida pela 19ª rodada da competição.



O triunfo consolidou a Inter de Milão no terceiro lugar, com 39 pontos, e ainda a deixou a apenas dois do vice-líder Napoli, que ainda vai entrar em campo neste sábado, quando receberá o Bologna. Já o Empoli parou nos 16 pontos, em 17º lugar.



A Inter estava embalada pela vitória sobre o Napoli na rodada anterior, que ficou marcada pelo caso de racismo contra o zagueiro Kalidou Koulibaly, no San Siro, e agora triunfou graças ao gol de Keita, marcado aos 28 minutos do segundo tempo.



Atrás da Inter, na quarta posição, agora com 32 pontos, a Lazio não foi além do empate por 1 a 1 com o Torino, o nono colocado, com 27. Belotti abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo para a equipe de Turim ao converter cobrança de pênalti. E Milinkovic-Savic igualou o placar no Estádio Olímpico aos 17 da etapa final.



Com dois gols no segundo tempo, a Roma superou o Parma por 2 a 0, fora de casa, e se aproximou da Lazio, chegando aos 30 pontos, na quinta posição. Cristante, aos 13, e Under, aos 30 minutos, marcaram os gols do triunfo sobre o 12º colocado do Italiano, com 25 pontos.



A Atalanta saltou para o oitavo lugar no Italiano, com 28 pontos, ao massacrar o Sassuolo (11º, com 25) por 6 a 2, fora de casa. Ilicic brilhou com três gols, todos marcados a partir dos 30 minutos do segundo tempo, e Zapata, Gómez e Mancini também anotaram. Duncan fez os gols do Sassuolo.



Também neste sábado, Genoa (14º, com 20) e Fiorentina (décima, com 26) não saíram do 0 a 0. Com gols de Pussetto e Behrami, a Udinese (15ª colocada, com 18) derrotou o Cagliari (13º, com 20) por 2 a 0, em casa. E no duelo dos dois últimos colocados do Italiano, o lanterna Chievo superou o Frosinone, em casa, por 1 a 0, com gol de Giaccherini.

