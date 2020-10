As vitórias de Internacional e Flamengo, sobre Vasco, por 2 a 0, e Corinthians, por 5 a 1, respectivamente, no último domingo (18), jogam pressão sobre o Atlético para o confronto contra o Bahia nesta segunda-feira (19), às 20h, no Estádio do Pituaçu, em Salvador, numa das partidas que fecham a 17ª rodada da Série A. Isso porque o Galo entrará em campo na terceira posição. E só subirá na classificação com os três pontos.

O Internacional, de Edenílson, tomou a liderança do Campeonato Brasileiro do Atlético com os 2 a 0 sobre o Vasco, mas o Galo, que é terceiro colocado, tem o melhor aproveitamento da Série A

Apesar da queda na tabela, o time de Jorge Sampaoli segue com o melhor aproveitamento do Brasileirão (68,9%), contra 66,7% de colorados e rubro-negros. Se derrotar o tricolor baiano, o Atlético terá conquistado 70,8% dos pontos disputados.

Isso acontece porque o Galo tem dois jogos a menos em relação a Internacional e Flamengo. Um deles será pago nesta segunda-feira, em Salvador. Se empatar, o alvinegro mineiro passará a ter os mesmos 66,7% de aproveitamento dos dois concorrentes que estão à sua frente na classificação neste momento. Perdendo, terá 64,5%.

Histórico

Na história dos pontos corridos com 20 clubes, iniciada em 2006, o melhor vice-campeão foi o Santos, que comandado por Jorge Sampaoli chegou aos 74 pontos no ano passado, mesma marca alcançada pelo terceiro colocado Palmeiras, superado no número de vitórias (22 a 21).

A pontuação de Peixe e Porco, que é muito alta, significa um aproveitamento de 64,9%. Esta marca é inferior ao que têm hoje Atlético (68,9%), Internacional e Flamengo (66,7%).