Emocionante, tenso, com alternância entre lances de técnica apurada e momentos de raça exacerbada e definido apenas aos 49 minutos do segundo tempo. Teve de quase tudo na partida envolvendo os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e que terminou com um empate em 2 a 2 entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada, neste domingo (25). Resultado este considerado positivo ao Atlético, em terceiro lugar, com 32 pontos, três a menos que cada um dos dois adversários diretos.

Os gols foram marcados por Abel Hernández e Thiago Galhardo para o Colorado, e Vitinho e Everton Ribeiro (este no ‘último lance’) para o rubro-negro.

No próximo sábado (31), às 19h, o Inter encara o Corinthians, no Itaquerão. Por sua vez, o Urubu enfrenta o São Paulo, no domingo (1), às 16h, no Maracanã. Já o Atlético só joga no dia 2 (segunda-feira), diante do Palmeiras, às 17h, no Allianz Parque.

INTERNACIONAL 2 X 2 FLAMENGO

Motivo: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires, todos goianos

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Rodrigo Lindoso e Thiago Galhardo (Internacional); Gustavo Henrique, Natan, Thiago Maia, Vitinho e Willian Arão (Flamengo)

Gols: Abel Hernández aos 6 minutos, Pedro aos 10 e Thiago Galhardo aos 24 do primeiro tempo; Everton Ribeiro aos 49 minutos do segundo tempo

Internacional

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel (Moisés); Rodrigo Lindoso (Musto), Edenílson, Marcos Guilherme (Rodrigo Dourado) e Patrick; Abel Hernández (D’Alessandro) e Thiago Galhardo (William Pottker)

Técnico: Eduardo Coudet

Flamengo

Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Willian Arão (Lincoln), Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho (Michael) e Pedro

Técnico: Domènec Torrent