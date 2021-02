Mais de R$ 200 milhões em contratações em 2020, melhor campanha como mandante (79,63% de aproveitamento), futebol ofensivo... Nada disso adiantou para o Atlético na busca pelo bicampeonato brasileiro na temporada. Oscilações, decisões erradas em escalações na equipe titular, acúmulo de pontos perdidos contra clubes da parte de baixo da tabela de classificação (rendimento de 51,28% diante dos sete piores times do torneio) e uma reta final digna de quem não merece ser campeão, entre outros fatores, falaram mais alto. Resultado: matematicamente, o Galo não tem mais chance alguma de título desta Série A.

O fim do sonho de erguer a taça do Brasileiro se concretizou neste domingo (14), graças aos triunfos de Inter e Flamengo em cima de Vasco, em São Januário, e Corinthians, no Maracanã, respectivamente, pela 36ª rodada. O Colorado venceu o Gigante da Colina por 2 a 0, e o rubro-negro bateu o Timão por 2 a 1.

Inter, com 69 pontos, e Flamengo, com 68, se enfrentam no próximo domingo (21), às 16h, no Maracanã. Se ganhar, o time gaúcho se sagra campeão com antecedência.

Jogos

Em São Januário, Rodrigo Dourado fez 1 a 0 para o Inter aos 9 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vasco teve uma chance de ouro de empatar, mas Cano desperdiçou uma penalidade aos 36 minutos. Os gaúchos ainda marcaram mais um, aos 50, com Thiago Galhardo, que volta a ser artilheiro do campeonato, com 17 gols, ao lado de Claudinho (Bragantino) e Marinho (Santos).

Já no Maracanã, Willian Arão abriu o placar aos 9, Léo Natel deixou tudo igual aos 19 do primeiro tempo, e Gabriel fez o segundo do Mengão, aos 9 da etapa final.

O Internacional bateu o Vasco, e o Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians

Galo

Terceiro colocado, com 62, o Atlético ainda fará duas partidas até o fim do Brasileiro, tentando consolidar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro joga no próximo domingo (21), às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport, e no dia 25 de fevereiro, às 21h30, no Mineirão, diante do Palmeiras.