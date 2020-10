Vencer o Flamengo e o Corinthians garantiria ao Internacional sua melhor participação em um primeiro turno do Brasileiro por pontos corridos. Atualmente com 66,6% de aproveitamento, o Colorado pode chegar a 70,17% se isso ocorrer. Adversário deste domingo (25), às 18h15, no Beira-Rio, o rubro-negro é outro com chances de atingir esse número, já que, assim como os gaúchos, possui 34 pontos. Para isso, precisaria bater este próximo oponente e o São Paulo.

Outro que tem chances de deter essa marca é o Atlético, terceiro colocado, se ganhar do Sport, do Palmeiras e do Athletico-PR (partida adiada e que é válida pela sexta rodada).

De qualquer modo, o time que obter os mais de 70% em questão, estará abaixo das principais campanhas da história do turno.

Desde 2003, quando a Era dos Pontos Corridos foi iniciada, o melhor desempenho da primeira metade da Série A pertence ao Corinthians de 2017, com 82,5%, seguido pelo Cruzeiro de 2014 e o Galo de 2012, cada um com 75,4%.

Confira abaixo as melhores campanhas por edição do primeiro turno desde 2003

2003

Cruzeiro: 68,1%

2004

Santos: 59,4%

2005

Corinthians: 66,7%

2006

São Paulo: 66,7%

2007

São Paulo: 68,9%

2008

Grêmio: 71,9%

2009

Internacional:64,9%

2010

Fluminense: 66,7%

2011

Corinthians: 64,9%

2012

Atlético: 75,4%

2013

Cruzeiro: 70,2%

2014

Cruzeiro: 75,4%

2015

Corinthians: 70,2%

2016

Palmeiras: 63,2%

2017

Corinthians: 82,5%

2018

São Paulo: 71,9%

2019

Flamengo: 73,7%