Sem grandes sustos, o Internacional é o primeiro time a garantir classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Para obter a vaga, o time gaúcho bateu o Paysandu pro 1 a 0, com gol de Guerrero, no Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira.



Como já tinha vencido o jogo de ida, no Beira-Rio, por 3 a 1, o time gaúcho podia até perder por um gol de diferença, mas não teve dificuldade para ganhar novamente. O próximo adversário da equipe na Copa do Brasil será conhecido através de sorteio.



O Inter começou bem e, logo aos três minutos, Nico López tocou de calcanhar para Guerrero, que cortou um adversário e finalizou no ângulo. O gol, no entanto, foi invalidado por posição de impedimento após consulta ao VAR, em decisão que demorou três minutos para ser tomada.



O Paysandu tentava responder nos contra-ataques, mas tinha dificuldades para chegar perto do gol defendido por Marcelo Lomba. Com mais posse de bola, o Inter seguiu criando chances durante todo o primeiro tempo e desperdiçou boas chances de abrir o placar com Guilherme Parede, Edenílson e Guerrero.



O Paysandu voltou mais ligado no segundo tempo e, aos sete minutos, obrigou Marcelo Lomba a fazer uma sequência incrível de defesas. Primeiro em cabeceio de Nicolas e, no rebote, em chute de Tiago Luis.



No entanto, a melhora do time da casa foi freada por um lance aos 17 minutos, quando Bruno Oliveira, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Guilherme Parede e foi expulso.



Com um a mais, o Inter teve o controle do jogo, e administrou a posse de bola sem forçar. Mesmo assim, ainda conseguiu chegar ao gol da vitória aos 40 minutos, após passe de Sarrafiore, com Guerrero completando de primeira para as redes.



No fim de semana, o Inter se volta para a disputa da sétima rodada do Brasileirão, recebendo, no Beira-Rio, o Avaí. O time gaúcho soma dez pontos e ocupa a sétima posição. O Paysandu, pela Série C, vai receber no domingo, às 18 horas, o São José, pela sexta rodada. O time paraense é o quarto colocado do Grupo B, com sete pontos.



FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 INTERNACIONAL



PAYSANDU - Mota; Bruno Oliveira, Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço; Caíque, Thiago Primão (Leandro Lima) e Tiago Luis (Marcos Antônio); Nicolas, Vinícius Leite e Paulo Rangel (Pimentinha). Técnico: Leandro Niehues (interino).



INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel (Bruno); Rodrigo Lindoso, Edenílson e Nonato; Nico López (Sarrafiore), Paolo Guerrero e Guilherme Parede (DAlessandro). Técnico: Odair Hellmann.



GOL - Guerrero, aos 40 minutos do segundo tempo.



ÁBRITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB).



CARTÕES AMARELOS - Bruno Oliveira, Caíque e Paulo Rangel (Paysandu); Nonato e Nico López (Internacional).



CARTÃO VERMELHO - Bruno Oliveira (Paysandu).



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).