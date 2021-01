O Internacional empatava com o Bragantino no primeiro tempo, em 1 a 1, enquanto o Atlético celebrava a vitória por 2 a 0 para cima do Fortaleza, no Mineirão. A combinação de resultados fazia com que o Galo, agora vice-líder, diminuísse a vantagem do Inter para três pontos na tabela de classificação. No entanto, esse cenário durou até os 12 minutos da segunda etapa no Beira-Rio.

Depois que Patrick abriu o placar para o Saci aos 3, e Helinho empatou para a equipe paulista aos 14, coube a Edenílson, de pênalti, garantir o triunfo do Inter por 2 a 1. Com o resultado, os gaúchos foram a 65 pontos, mantendo a diferença de cinco pontos em relação aos comandados de Jorge Sampaoli.

O São Paulo, derrotado pelo Atlético-GO, caiu para a quarta colocação, com 58, mesma pontuação do Flamengo, que ocupa o terceiro posto. O Urubu joga nesta segunda-feira (1), na Ilha do Retiro, às 20h, e se vencer o Sport, rouba a vice-liderança do Atlético.

Na próxima rodada, o Galo encara o Goiás, na Serrinha, na quarta (3), às 21h30. No dia seguinte, o Fla faz o clássico com o Vasco, no Maracanã, às 21h, e o Inter visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no mesmo horário.