No sábado (24), às 21h, o Atlético recebe o Sport, no Mineirão, e no domingo (25), o alvinegro fica de olho no confronto entre o líder e o vice do Brasileirão, Inter e Flamengo, respectivamente, no Beira-Rio, às 18h15. Os embates são válidos pela 18ª rodada da competição nacional.

Os dois primeiros colocados vêm de jogos no meio de semana, pela Libertadores, nos quais utilizaram equipes alternativas.

O Flamengo, que bateu o Junior Barranquilla, por 3 a 1, na quarta (21), utilizando praticamente um time reserva, terá o retorno de vários atletas para o confronto que vale a ponta do Brasileiro. Recuperado de uma lesão na coxa, o meia Arrascaeta pode ser uma das novidades. Nessa quinta-feira (22), o uruguaio foi um dos destaques do jogo-treino diante do sub-17 rubro-negro.

Os profissionais golearam por 5 a 0, com gols de Arrasca, Lázaro, Everton Ribeiro e Pedro (2).

Já nesta sexta-feira (23), houve folga para todos os atletas do Fla, que provavelmente não terá Gustavo Henrique no domingo. O zagueiro continua em observação, por conta de um corte no testículo, e tem feito exercícios mais leves.

Por sua vez, o Inter, com uma escalação mista, perdeu por 2 a 1 para o Universidad Católica, na quinta, mas, assim como o Flamengo, avançou às oitavas de final da Libertadores.

O meia Patrick ficou fora desse último duelo, por ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha, Maria Julia, no Rio de Janeiro, e vira opção contra o rubro-negro.

O lateral-direito Rodinei, no entanto, não enfrentará o Urubu. Ele pertence ao Flamengo, e uma obrigação contratual o impede de encarar o clube carioca.

Neste sábado, os dois times, cada um deles detentor de 34 pontos na Série A, encerram a preparação visando à partida. Terceiro colocado, o Galo tem 31.