Após estudar o elenco do Cruzeiro o técnico Enderson Moreira identificou carências e uma das necessidades apuradas por ele foi na lateral-direita. Além de pelo menos outros três jogadores que estão na mira celeste, Daniel Guedes, que pertence ao Santos, mas está suspenso por doping, também aparece na lista de preferências do técnico. Apesar disso, é justamente essa suspensão que vira o grande obstáculo para uma contratação neste momento.

Daniel Guedes foi flagrado em testes antidoping após o uso de uma substância proibida, a higenamina, que funciona no organismo como um acelerador metabólico. Esse tipo de substância é comumente encontrada em suplementos alimentares. A checagem que testou positivo no atleta acontecem em 27 de maio do ano passado, e Guedes foi suspenso preventivamente em setembro. Não há previsão, pelo menos neste momento, de um novo julgamento.

Apesar de ter contrato até 2022 com o Santos, Guedes foi testado positivo enquanto defendia o Goiás por empréstimo. O jogador foi flagrado no teste após derrota do time goiano para o CSA, no ano passado, em jogo do Campeonato Brasileiro.

Outros clubes também aparecem como interessados, como o Sport Recife, por exemplo, que retornou à Sèrie A em 2020. O clube pernambucano, como não poderia ser diferente, também tem esse obstáculo do doping.

O nome de Daniel Guedes está na lista de atletas suspensos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

Carência

Daniel Guedes apareceu como alternativa para o Cruzeiro pela carência no setor direito da defesa azul, que, apesar de contar com dois jogadores, apenas um tem mais experiência: Edilson. O outro atleta à disposição é o garoto Valdir, que tem apenas 19 anos - ainda tem idade sub-20 - e não tem a bagagem necessária na opinião do treinador.

"Valdir é um menino que tem idade de sub-20. E a nossa intenção é trazer um jogador de boa qualidade técnica, que pudesse sustentar. Também não podemos colocar pressão em cima de um menino que está há pouco tempo no Cruzeiro. Jogou muito pouco. Essa é uma posição que estamos querendo buscar. Nós fizemos a avaliação de vários atletas", Explicou.

Velho conhecido

Enderson Moreira já teve um contato inicial com o Daniel Guedes. "É um atleta que eu conheço, tive oportunidade de lançá-lo no Santos. Jogador de muita técnica, de muita força, fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Goiás até a suspensão. Conversei com ele, não foi por nenhuma conduta ruim dele, até porque ele tem uma índole fantástica, foi mais uma contaminação com um suco, uma coisa neste sentido. Então, ele é um nome interessante. Mas temos outras possibilidades. Precisamos fazer o que a realidade do clube permite financeiramente. Temos que ser bem criteriosos", disse o treinador em entrevista à Rádio Itatiaia.