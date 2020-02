Em crise após os recentes resultados ruins, especialmente o empate com o Afogados-PE, que decretou a eliminação na Copa do Brasil, o Atlético se reapresentou na tarde desta sexta-feira (28), na Cidade do Galo.

Ainda em busca de um substituto para o técnico Rafael Dudamel, demitido após o revés em Pernambuco, o Galo será comandado por James Freitas no duelo com o Boa Esporte, neste domingo, às 19h, no Melão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Em meio ao momento turbulento pelo qual o Alvinegro atravessa, James pregou simplicidade para tentar a recuperação no Estadual.

“Pela minha experiência, penso que é o momento de ser o mais simples possível. Procurar passar isso pra eles. Temos que ir para o campo e ter ações o mais simples possíveis. Todos que estão aqui são bons jogadores, por isso estão no Atlético. Acredito que se eles tiverem tranquilidade, os resultados vão acontecer, o desempenho vai melhorar. Temos que ter ações mais simples”, completou Freitas.

Entretanto, apesar do discurso de cautela, o auxiliar afirmou que é possível que ele faça alterações em relação ao time que entrou jogando na última partida.

“O Dudamel é uma pessoa diferente de mim. Existem preferências (por jogadores) que são naturais. Se eu conseguir ter todos à disposição, não tiver nenhuma baixa, vou fazer minhas escolhas, junto com a comissão”.

Para começar a armar a equipe que vai encarar o Boa, o comandante interino do Galo aguarda uma definição da situação física dos atletas.

“Neste momento, os atletas estão chegando e nossos departamentos médico e de fisiologia já estão se encaminhando para fazer todas as avaliações necessárias, seja as avaliações bioquímicas, ou as de jogo, de trauma, que são normais. Se tiver algum atleta pontualmente com alguma dor residual, trauma ou desgaste muito acentuado, obviamente teremos que fazer a opção por outro atleta. Pra isso, temos um grupo de 27,28 jogadores, mais um grupo de transição para que nesse momento ele possa nos servir, e que a gente possa colocar quem estiver em melhores condições para esse jogo que vai ser difícil lá em Varginha, e a gente precisa competir lá para vencer”.

Novo técnico

Na entrevista coletiva, James Freitas também revelou uma conversa com o presidente Sérgio Sette Câmara sobre as negociações para a contratação do novo treinador.

“O presidente conversou comigo, disse que estava nas tratativas para trazer um técnico até semana que vem. Temos que preparar este jogo, tentar vencer e deixar os atletas preparados pra próxima comissão".