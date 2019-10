Faltando pouco mais de três meses para o início do Campeonato Mineiro de 2020, previsto para começar no final de janeiro, os 12 clubes participantes do torneio se mobilizam para definir o regulamento da competição.

Em reunião prévia, realizada na tarde desta terça-feira (22), no Mineirão, e teve a Federação Mineira de Futebol como mediadora, novamente um embate se formou entre os três clubes da capital e as equipes do interior em relação ao formato e ao número de datas do Estadual

Assim como ocorreu nos outros anos, América, Atlético e Cruzeiro sinalizaram a preferência pelo modelo utilizado entre os anos de 2011 e 2017, que contemplavam um turno único, seguido de semifinais e finais disputadas em dois jogos cada, o que dariam 15 datas reservadas para a disputa.

Já as agremiações do interior defendem a manutenção da disputa das quartas de finais, como aconteceu nos dois últimos, consolidando 16 jogos para os finalistas do campeonato.

Certo é, que a representatividade e o peso dos três arquirrivais do Estado não serão páreos para a força das demais equipes, caso estas se unam novamente para votar no modelo que consideram mais interessante.

Isso porque, na votação que será realizada na próxima terça-feira )29), às 14h, na sede da FMF, para definir os moldes do Mineiro 2020, Cruzeiro (atual campeão) vai ter 12 pontos, Atlético (vice) 11 pontos e América (3º) 10 pontos, somarão 33 no total, contra 45 pontos dos times do interior somados.