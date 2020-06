Aproveitando a busca do Atlético por um atacante, o empresário de Brian Montenegro, jogador de 27 anos que atualmente defende o Olímpia, do Paraguai, deve oferecê-lo em breve ao clube mineiro.

A reportagem do Hoje em Dia teve acesso a uma procuração na qual Hugo Maria Petta autoriza que o agente Clovis Henrique Oliveira, mesmo empresário do atacante "Gustagol", negocie com o alvinegro. O documento é válido até 3 de julho.

Na imprensa paraguaia, a informação publicada é de que Brian chegaria ao Galo por empréstimo. Reserva de Adebayor e Roque Santa Cruz, ele teve passagem por West Ham e Leeds, da Inglaterra. Ele tem contrato com o Olímpia até dezembro de 2021. Ainda de acordo com os jornalistas, o atacante também interessa ao Puebla, do México.

A reportagem tentou contato com o agente brasileiro, que atuará como intermediário, mas não obteve resposta.