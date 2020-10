A liderança do Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro durou pouco mais de duas horas. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, na noite deste domingo (18), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional tomou a primeira colocação do rubro-negro carioca, com os mesmos 34 pontos, mas levando vantagem no saldo de gols (15 a 11).

Com o resultado, Colorado e Urubu abrem três pontos de frente em relação ao Atlético, que agora está com dois jogos a menos que os dois concorrentes ao título do Brasileirão. Nesta segunda-feira (19), o Galo fecha a 17ª rodada encarando o Bahia, às 20h, no Estádio do Pituaçu, em Salvador.

Thiago Galhardo desequilibrou na vitória que deu ao Internacional a liderança do Campeonato Brasileiro

Se derrotar o tricolor baiano, o time de Jorge Sampaoli volta à liderança. Com qualquer outro resultado, segue na terceira colocação.

O jogo a menos do Atlético é contra o Athletico-PR, eu foi adiado da 6ª rodada por causa da decisão do Campeonato Mineiro, competição vencida pelo Galo em cima do Tombense.

Como o time paranaense está na disputa das Copas Libertadores e do Brasil, a partida ainda não tem data marcada, pois depende da tabela do Furacão nas duas competições.

O jogo

A vitória do Colorado foi assegurada ainda na primeira etapa, mais uma vez com atuação destacada de Thiago Galhardo, artilheiro isolado da Série A agora com 14 gols.

Ele deu a assistência para Edenílson abrir o placar e sofreu o pênalti e fez a cobrança no segundo gol do Colorado.

Na etapa final, o Internacional administrou a vantagem. O Vasco, que sofreu a quarta derrota consecutiva, não teve força para reagir.

A FICHA DO JOGO

INTERNACIONAL 2

Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso (Praxedes) e Edenílson; Marcos Guilherme (Rodrigo Moledo), Thiago Galhardo (D’Alessandro) e Patrick (Rodrigo Dourado); Abel Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Eduardo Coudet

VASCO 0

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castán e Henrique; Andrey, Marcos Júnior (Guilherme Parede), Carlinhos e Benítez (Vinícius); Talles Magno e Cano. Técnico: Alexandre Grasseli

DATA: 18 de outubro de 2020

ESTÁDIO: Beira-Rio

CIDADE: Porto Alegre (RS)

MOTIVO: 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

GOLS: Edenílson, aos 24, e Thiago Galhardo, aos 38 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Alex dos Santos, todos de Santa Catarina

VAR: William Machado Steffen (SC)

CARTÃO AMARELO: Victor Cuesta (Internacional); Leandro Castán (Vasco)