O Internacional oficializou na manhã desta terça-feira (26), que Paulo Bracks, executivo de futebol do América, será o novo dono da função no Colorado a partir de 2021.

Contratado pelo alviverde em 2018 para ser o coordenador das categorias de base, Bracks logo ganhou projeção no clube. Com a saída de Ricardo Drubscky, em maio de 2019, ele assumiu o posto e, desde então, se tornou o "homem-forte" do futebol profissional do Coelho.

Paulo Bracks, 39 anos, é advogado e pós-graduado em Direito Desportivo, conta com formação de Gestão do Futebol pela CBF e Gestão Técnica pela Universidade do Futebol. Além disso, Bracks é professor da CBF Academy. O profissional esteve nas últimas duas temporadas no América-MG. Começou como Executivo nas categorias de base e assumiu o time principal em maio de 2019. O América é semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder da Série B 2020.

O novo Diretor colorado ainda trabalhou de 2014 a 2017 na Federação Mineira de Futebol, como Diretor de Competições. E no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de 2008 a 2014, como Auditor.

Em contato com o Hoje em Dia, o América informou que só vai comentar sobre o assunto após a decisão desta quarta (27) contra o Palmeiras.