Depois de desembarcar em São Paulo nesta segunda-feira, após passar cinco dias internado em Paris, Pelé foi direto para o hospital Albert Einstein, onde vai retirar um cálculo renal. O estado de saúde do Rei do Futebol, porém, é "excelente", segundo o seu assessor, José Fornos Rodrigues, o Pepito. "Faz parte do tratamento iniciado na França. Primeiro ele tratou a infecção para depois tirar a pedra no rim", informou o assessor ao Estado.



Pelé explicou o ocorrido por meio de nota. "Enquanto eu estava aqui em Paris, eu sofri uma severa infecção urinária que requisitou assistência médica e cirúrgica emergencialmente. Mas, graças ao grande carinho do time de médicos do American Hospital of Paris, eu estou pronto para viajar para casa", disse o Rei do Futebol.



O ex-jogador de 78 anos teve inicialmente febre durante evento em que se encontrou com Mbappé, jogador da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, na última terça-feira. Após ser submetido a exames, foi diagnosticada uma infecção urinária.



Pelé foi internado no American Hospital Paris no dia seguinte e, depois de melhorar de forma gradativa, passou por uma nova avaliação no sábado, que mostrou que o problema de saúde estava controlado e a infecção praticamente extinta. Apesar disso, ele continuou em observação, pois o caso inspirava mais cuidados do que o habitual.



O astro possui apenas um rim, foi tratado com antibióticos e seu organismo respondeu bem aos medicamentos. Por causa do problema de saúde, Pelé precisou cancelar sua ida a um evento em que seria homenageado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no último domingo, onde o técnico da seleção brasileira, Tite, deu uma palestra.



Pelé ganhou alta dos médicos horas depois de ter recebido na segunda-feira a visita do atacante Neymar, do PSG. O jogador registrou a imagem do seu encontro com o Rei do Futebol em suas redes sociais e, na legenda da foto na qual o Rei do Futebol estava deitado na cama, sorridente, fez referência à semifinal do Campeonato Paulista que ocorreu na segunda-feira.