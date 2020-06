O volante Henrique está em observação no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, mas a situação do jogador está muito favorável. Por isso, é possível que o meio-campista ganhe alta nesta segunda-feira (29).

Quem garante essa condição é o superintendente médico cruzeirense Daniel Baumfeld.

"A equipe médica esteve com ele no Mater Dei, o atleta está evoluindo super bem, favorável, com a família dele no hospital, já muito mais tranquilo em relação ao susto que a gente teve do acidente. Está internado somente por precaução, graças a Deus ele não teve nenhuma lesão neurológica, abdominal, toráxica e nenhuma fratura, apenas alguns cortes. A programação é de que ele tenha alta amanhã e vamos fazer de todo esforço maior para que ele volte o quanto antes a fazer parte do Cruzeiro", disse em entrevista ao site oficial celeste.

Na última sexta-feira o jogador sofreu acidente automobilístico na estrada de acesso ao distrito de Casa Branca, em Brumadinho. O carro do jogador, um modelo Land Rover, caiu em um penhasco de 200 metros de altura. Henrique foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que precisou usar técnicas de rapel, tendo em vista que o acesso ao local onde o veículo estava era de difícil acesso.

A recuperação pós-hospital de Henrique será feita na Toca II e sob cuidados da família do próprio atleta.

"A programação de recuperação dentro da Toca da Raposa II, ficando com a família dele, sob os cuidados familiares e dos médicos do clube para que possamos, o quanto antes, voltar a contar com ele", garantiu o Dr. Baumfeld.